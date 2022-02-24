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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вторгнення РФ: Зеленський заявив, що ми втратили 137 наших героїв, із них 10 – офіцери

Вторгнення РФ: Зеленський заявив, що ми втратили 137 наших героїв, із них 10 – офіцери

Київ • УНН

 • 144904 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна у результаті вторгнення Росії втратила 137 героїв, із них 10 – офіцери. Про це він сказав під час звернення до українців, передає УНН

Цитата

“Ми втратили 137 наших героїв, із них 10 — офіцери. Поранено — 316. На нашому острові Зміїний усі наші хлопці загинули, але не відступили”, — повідомив Зеленський.

Він також запевнив, що усім захисникам Зміїного буде присвоєно звання Героїв України посмертно.

Додамо

Президент також наголосив, що українські військові сьогодні блискуче захищали країну від однієї з найпотужніших держав світу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових здати зброю.

На всій території України ввели воєнний стан.

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