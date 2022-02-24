Вторгнення РФ: Зеленський заявив, що ми втратили 137 наших героїв, із них 10 – офіцери
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна у результаті вторгнення Росії втратила 137 героїв, із них 10 – офіцери. Про це він сказав під час звернення до українців, передає УНН.
Цитата
“Ми втратили 137 наших героїв, із них 10 — офіцери. Поранено — 316. На нашому острові Зміїний усі наші хлопці загинули, але не відступили”, — повідомив Зеленський.
Він також запевнив, що усім захисникам Зміїного буде присвоєно звання Героїв України посмертно.
Додамо
Президент також наголосив, що українські військові сьогодні блискуче захищали країну від однієї з найпотужніших держав світу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових здати зброю.
На всій території України ввели воєнний стан.