Вторжение РФ: Зеленский заявил, что мы потеряли 137 наших героев, из них 10 - офицеры
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина в результате вторжения России потеряла 137 героев, из них 10 - офицеры. Об этом он сказал во время обращения к украинцам, передает УНН.
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“Мы потеряли 137 наших героев, из них 10 — офицеры. Ранены — 316. На нашем острове Змеиный все наши ребята погибли, но не отступили”, — сообщил Зеленский.
Он также заверил, что всем защитникам Змеиного будет присвоено звание Героев Украины посмертно.
Добавим
Президент также подчеркнул, что украинские военные сегодня блестяще защищали страну от одного из самых мощных государств мира.
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Напомним
24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
На всей территории Украины ввели военное положение.