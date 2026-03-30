29 марта, 13:23
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Эксклюзив
29 марта, 12:02
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
29 марта, 09:25
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
29 марта, 07:21
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
28 марта, 17:19
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
Таганрог и Краснодар накрыла одна из самых масштабных атак дронов за все время войны - мониторы

Киев • УНН

 • 1696 просмотра

В ночь на 30 марта беспилотники атаковали регионы РФ. В Краснодаре повреждена многоэтажка, а в Таганроге из-за пожаров есть погибший и раненые.

Таганрог и Краснодар накрыла одна из самых масштабных атак дронов за все время войны - мониторы

В ночь на 30 марта ряд регионов россии атаковали беспилотники. Особенно мощно взрывалось в Таганроге и Краснодаре, где местные жители уже называют эту атаку одной из самых масштабных за все время полномасштабной войны. Об этом сообщает Телеграм-канал Astra и российские местные власти, пишет УНН.

Детали

В Краснодаре, по данным российского оперштаба, из-за падения БПЛА повреждены несколько квартир в многоэтажке в Прикубанском округе. В доме выбило стекла, также поврежден один из балконов. По официальной информации, пострадали три человека – один взрослый и двое детей. Госпитализация им не понадобилась.

В Таганроге после удара вспыхнули пожары в частном секторе

Наиболее жестко, судя по всему, досталось Таганрогу. После атаки там вспыхнул пожар в частном секторе. По словам местных жителей, город пережил одну из сильнейших атак за весь период войны.

По имеющимся кадрам, огонь вспыхнул в районе улиц Островского, 3-й Новоселковской и Дзержинского. Российские власти уже подтвердили, что в результате атаки в Таганроге один человек погиб, еще один – получил ранения.

В последние месяцы атаки дронов по территории рф стали значительно более массовыми и глубокими. Удары все чаще достают не только приграничные области, но и крупные города и важные тыловые районы, которые ранее считались относительно безопасными.

В СБУ подтвердили дроновую атаку по нефтетерминалу "усть-луга" на Балтике

