Таганрог и Краснодар накрыла одна из самых масштабных атак дронов за все время войны - мониторы

В ночь на 30 марта ряд регионов россии атаковали беспилотники. Особенно мощно взрывалось в Таганроге и Краснодаре, где местные жители уже называют эту атаку одной из самых масштабных за все время полномасштабной войны. Об этом сообщает Телеграм-канал Astra и российские местные власти, пишет УНН.

Детали

В Краснодаре, по данным российского оперштаба, из-за падения БПЛА повреждены несколько квартир в многоэтажке в Прикубанском округе. В доме выбило стекла, также поврежден один из балконов. По официальной информации, пострадали три человека – один взрослый и двое детей. Госпитализация им не понадобилась.

В Таганроге после удара вспыхнули пожары в частном секторе

Наиболее жестко, судя по всему, досталось Таганрогу. После атаки там вспыхнул пожар в частном секторе. По словам местных жителей, город пережил одну из сильнейших атак за весь период войны.

По имеющимся кадрам, огонь вспыхнул в районе улиц Островского, 3-й Новоселковской и Дзержинского. Российские власти уже подтвердили, что в результате атаки в Таганроге один человек погиб, еще один – получил ранения.

В последние месяцы атаки дронов по территории рф стали значительно более массовыми и глубокими. Удары все чаще достают не только приграничные области, но и крупные города и важные тыловые районы, которые ранее считались относительно безопасными.

