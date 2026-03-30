таганрог та краснодар накрила одна з наймасштабніших атак дронів за весь час війни - монітори

У ніч проти 30 березня низку регіонів росії атакували безпілотники. Особливо потужно вибухало в таганрозі та краснодарі, де місцеві жителі вже називають цю атаку однією з наймасштабніших за весь час повномасштабної війни. Про це повідомляє Телеграм-канал Astra та російська місцева влада, пише УНН.

Деталі

У краснодарі, за даними російського оперштабу, через падіння БПЛА пошкоджено кілька квартир у багатоповерхівці в прикубанському окрузі. У будинку вибило шибки, також пошкоджено один із балконів. За офіційною інформацією, постраждали троє людей – один дорослий і двоє дітей. Госпіталізація їм не знадобилася.

У таганрозі після удару спалахнули пожежі в приватному секторі

Найбільш жорстко, судячи з усього, дісталося таганрогу. Після атаки там спалахнула пожежа в приватному секторі. За словами місцевих мешканців, місто пережило одну з найсильніших атак за весь період війни.

За наявними кадрами, вогонь спалахнув у районі вулиць островського, 3-ї новоселківської та дзержинського. російська влада вже підтвердила, що внаслідок атаки в таганрозі одна людина загинула, ще одна – дістала поранення.

Останніми місяцями атаки дронів по території рф стали значно масовішими і глибшими. Удари все частіше дістають не лише прикордонні області, а й великі міста та важливі тилові райони, які раніше вважалися відносно безпечними.

