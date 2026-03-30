таганрог та краснодар накрила одна з наймасштабніших атак дронів за весь час війни - монітори

29 березня, 13:23 • 14072 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Ексклюзив
29 березня, 12:02 • 28772 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25 • 26767 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 41834 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 36497 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 50046 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 42654 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 35690 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 34214 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 29383 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Нетаньягу має намір розширити "зону безпеки" на півдні Лівану29 березня, 17:31 • 6706 перегляди
Танкер із саудівською нафтою пройшов Ормузьку протоку і прямує до Пакистану - Bloomberg29 березня, 17:48 • 7014 перегляди
Польща запускає супутник MikroSAR для незалежної військової розвідки29 березня, 18:16 • 5328 перегляди
Стубб заявив про відсутність військової загрози після падіння дронів у Фінляндії29 березня, 18:53 • 4888 перегляди
Навіщо росії бойові криголами з "Калібрами", один з яких уразили ЗСУ і яку роль вони мають у війніPhoto23:09 • 8294 перегляди
Публікації
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto29 березня, 07:40 • 29037 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради29 березня, 07:21 • 41848 перегляди
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 40670 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 54575 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 48435 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ішак Дар
Беньямін Нетаньягу
Жовенель Моїз
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Україна
Ізраїль
Єгипет
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 21042 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 21338 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 22790 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 26836 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 30383 перегляди
таганрог та краснодар накрила одна з наймасштабніших атак дронів за весь час війни - монітори

Київ • УНН

 • 86 перегляди

У ніч на 30 березня безпілотники атакували регіони РФ. У Краснодарі пошкоджено багатоповерхівку, а в Таганрозі через пожежі є загиблий та поранені.

таганрог та краснодар накрила одна з наймасштабніших атак дронів за весь час війни - монітори

У ніч проти 30 березня низку регіонів росії атакували безпілотники. Особливо потужно вибухало в таганрозі та краснодарі, де місцеві жителі вже називають цю атаку однією з наймасштабніших за весь час повномасштабної війни. Про це повідомляє Телеграм-канал Astra та російська місцева влада, пише УНН.

Деталі

У краснодарі, за даними російського оперштабу, через падіння БПЛА пошкоджено кілька квартир у багатоповерхівці в прикубанському окрузі. У будинку вибило шибки, також пошкоджено один із балконів. За офіційною інформацією, постраждали троє людей – один дорослий і двоє дітей. Госпіталізація їм не знадобилася.

У таганрозі після удару спалахнули пожежі в приватному секторі

Найбільш жорстко, судячи з усього, дісталося таганрогу. Після атаки там спалахнула пожежа в приватному секторі. За словами місцевих мешканців, місто пережило одну з найсильніших атак за весь період війни.

За наявними кадрами, вогонь спалахнув у районі вулиць островського, 3-ї новоселківської та дзержинського. російська влада вже підтвердила, що внаслідок атаки в таганрозі одна людина загинула, ще одна – дістала поранення.

Останніми місяцями атаки дронів по території рф стали значно масовішими і глибшими. Удари все частіше дістають не лише прикордонні області, а й великі міста та важливі тилові райони, які раніше вважалися відносно безпечними.

У СБУ підтвердили дронову атаку по нафтотерміналу "усть-луга" на Балтиці29.03.26, 15:19 • 3816 переглядiв

Степан Гафтко

