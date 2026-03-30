таганрог та краснодар накрила одна з наймасштабніших атак дронів за весь час війни - монітори
Київ • УНН
У ніч на 30 березня безпілотники атакували регіони РФ. У Краснодарі пошкоджено багатоповерхівку, а в Таганрозі через пожежі є загиблий та поранені.
У ніч проти 30 березня низку регіонів росії атакували безпілотники. Особливо потужно вибухало в таганрозі та краснодарі, де місцеві жителі вже називають цю атаку однією з наймасштабніших за весь час повномасштабної війни. Про це повідомляє Телеграм-канал Astra та російська місцева влада, пише УНН.
Деталі
У краснодарі, за даними російського оперштабу, через падіння БПЛА пошкоджено кілька квартир у багатоповерхівці в прикубанському окрузі. У будинку вибило шибки, також пошкоджено один із балконів. За офіційною інформацією, постраждали троє людей – один дорослий і двоє дітей. Госпіталізація їм не знадобилася.
У таганрозі після удару спалахнули пожежі в приватному секторі
Найбільш жорстко, судячи з усього, дісталося таганрогу. Після атаки там спалахнула пожежа в приватному секторі. За словами місцевих мешканців, місто пережило одну з найсильніших атак за весь період війни.
За наявними кадрами, вогонь спалахнув у районі вулиць островського, 3-ї новоселківської та дзержинського. російська влада вже підтвердила, що внаслідок атаки в таганрозі одна людина загинула, ще одна – дістала поранення.
Останніми місяцями атаки дронів по території рф стали значно масовішими і глибшими. Удари все частіше дістають не лише прикордонні області, а й великі міста та важливі тилові райони, які раніше вважалися відносно безпечними.
У СБУ підтвердили дронову атаку по нафтотерміналу "усть-луга" на Балтиці29.03.26, 15:19 • 3816 переглядiв