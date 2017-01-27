Т.Мэй призвала США улучшать отношения с Россией, но быть настороже
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала американское руководство налаживать отношения с Россией и Владимиром Путиным, но не терять бдительности, передает УНН со ссылкой на ВВС .
"Когда речь идет о России, важно помнить пример президента Рейгана, который во время переговоров с советским лидером Михаилом Горбачевым действовал по пословице" Доверяй, но проверяй ". Что касается президента Путина, мой совет - налаживать отношения, но быть настороже ", - сказала Т.Мэй во время своего выступления на съезде Республиканской партии США в Филадельфии.
Т.Мэй также отметила, что сейчас настало время восстановить особые отношения между двумя странами и принять на себя вдвоем лидирующую роль в современном мире.
Поскольку Великобритания завершила свое членство в Европейском союзе, пришло время строить отношения со старыми друзьями, а также с новыми союзниками, сказала Т.Мэй.