Т.Мей закликала США покращувати відносини з Росією, але бути насторожі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей закликала американське керівництво налагоджувати відносини з Росією і Володимиром Путіним, але не втрачати пильності, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Коли мова йде про Росію, важливо пам’ятати приклад президента Рейгана, який під час переговорів з радянським лідером Михайлом Горбачовим діяв за прислів’ям „Довіряй, але перевіряй“. Що стосується президента Путіна, моя порада — налагоджувати стосунки, але бути насторожі”, — сказала Т.Мей під час свого виступу на з’їзді Республіканської партії США у Філадельфії.
Т.Мей також зазначила, що зараз настав час відновити особливі взаємини між двома країнами і прийняти на себе удвох лідируючу роль у сучасному світі.
Оскільки Британія завершила своє членство в Європейському союзі, прийшов час будувати стосунки зі старими друзями, а також з новими союзниками, сказала Т.Мей.