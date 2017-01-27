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Т.Мей закликала США покращувати відносини з Росією, але бути насторожі

Т.Мей закликала США покращувати відносини з Росією, але бути насторожі

Київ • УНН

 • 11197 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей закликала американське керівництво налагоджувати відносини з Росією і Володимиром Путіним, але не втрачати пильності, передає УНН з посиланням на ВВС.

“Коли мова йде про Росію, важливо пам’ятати приклад президента Рейгана, який під час переговорів з радянським лідером Михайлом Горбачовим діяв за прислів’ям „Довіряй, але перевіряй“. Що стосується президента Путіна, моя порада — налагоджувати стосунки, але бути насторожі”, — сказала Т.Мей під час свого виступу на з’їзді Республіканської партії США у Філадельфії.

Т.Мей також зазначила, що зараз настав час відновити особливі взаємини між двома країнами і прийняти на себе удвох лідируючу роль у сучасному світі.

Оскільки Британія завершила своє членство в Європейському союзі, прийшов час будувати стосунки зі старими друзями, а також з новими союзниками, сказала Т.Мей.

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