Северодонецкий "Азот" – под оккупацией: Ostchem Фирташа заявил о потере контроля над заводом

Детали

В документе говорится, что все заявления о скором запуске завода необоснованные и распространяются представителями оккупационных властей Северодонецка при поддержке пропагандистов.

Пресс-служба отмечает - оборудование цехов получило серьезные повреждения и пострадала почти вся инфраструктура завода.

Цитата

"Считаем недопустимой ситуацию, когда оккупанты осознанно подвергают опасности людей, заставляя их выходить на предприятие. Попытка запустить производство с нарушением базовых правил безопасности может привести к жертвам и техногенной катастрофе для всего региона", - заявили в Холдинге Ostchem.

О том, что оккупанты заставляют выходить на работу людей и подвергают их опасности, заявил и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По мнению политического аналитика Владислава Дзивидзинского, такая судьба может постичь и другие предприятия, которые будут оккупированы рф.

“Я согласен с мнением, что такая судьба может ждать всех, потому что есть задача просто запустить предприятия или для того, чтобы получать результаты деятельности того или иного предприятия в зависимости от его специализации, или для того, чтобы на данной территории продолжалась жизнедеятельность под контролем рф, совершенно не думая о последствиях и не беспокоясь о населении, экологии, природе и всем остальном”, - объяснил он.

Политический аналитик подчеркнул, что теперь следует ожидать официальных заявлений не только от представителей военно-гражданских администраций, но и непосредственно руководителей предприятий.

“Было бы очень логичным сейчас, кроме обязательных заявлений представителей военно-гражданских администраций, ждать заявлений непосредственно руководителей, которые хорошо знают предприятие, технических специалистов, которые разбираются в тематике. И самое главное - я лично жду заявления владельца Фирташа, потому что это было бы уместно относительно того, как владелец видит развитие событий. Учитывая его влияние как в Украине, несмотря на неоднозначное отношение к нему, он должен высказаться. Это было бы уместным и правильным”, – резюмировал Дзивидзинский.

Напомним

Дмитрий Фирташ (находящийся под санкциями, введенными СНБО) – глава директоров Group DF. Это диверсифицированная международная группа компаний, которая объединяет активы в сфере химической промышленности, энергетической инфраструктуры. Основными направлениями деятельности группы являются азотный, титановый, газовый и банковский бизнес.

Ранее по сообщениям СМИ, Фирташ мог сотрудничать с российским бизнесменом Аркадием Ротенбергом, который в 2011 году купил российскую компанию “Минудобрения”, более 75% продукции которой ранее уходило на экспорт, половина из которого поставлялась по трубе “Тольятти-Одесса”.

В свое время Ротенберг даже планировал приобрести Одесский припортовый завод для диверсификации инвестиционных вложений, сообщали СМИ.

Аммиак из Россоши поставляли предприятиям Фирташа в Украину по заниженным ценам, что давало возможность выпускать минудобрения по конкурентным ценам. Все эти схемы, подкрепленные кредитными линиями банков россии, способствовали дальнейшему укреплению российского бизнеса в Украине.

Сейчас же, имея в своем активе предприятие по производству бесшовных труб и предприятие по производству аммиака, которое связано с аммиакопроводом “Тольятти-Одесса”, Ротенберг может стать одним из заинтересованных в оккупации Украины бизнесменов рф, потому что в таком случае он может получить непосредственный доступ к транзиту, а в дальнейшем - приобрести ОПЗ и реконструировать его мощностями свои компании.