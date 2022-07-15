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Сєвєродонецький "Азот" – під окупацією: Ostchem Фірташа заявив про втрату контролю над заводом

Сєвєродонецький "Азот" – під окупацією: Ostchem Фірташа заявив про втрату контролю над заводом

Київ • УНН

 • 119405 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Холдинг Ostchem, який об’єднує підприємства азотної хімії Group DF, втратив контроль над "Сєвєродонецьким "Азотом". Про це йдеться у заяві пресслужби компанії, передає УНН.

Деталі

У документі йдеться про те, що всі заяви про швидкий запуск заводу є необґрунтованими та поширюються представниками окупаційної влади Сєвєродонецька за підтримки пропагандистів.

Пресслужба наголошує - обладнання цехів зазнало серйозних пошкоджень та постраждала майже вся інфраструктура заводу.

Цитата

“Вважаємо неприпустимою ситуацію, коли окупанти усвідомлено наражають на небезпеку людей, змушуючи їх виходити на підприємство. Спроба запустити виробництво з порушенням базових правил безпеки може призвести до жертв та техногенної катастрофи для всього регіону”, - заявили у Холдингу Ostchem.

Про те, що окупанти змушують виходити на роботу людей та наражають їх на небезпеку, заявив і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

На думку політичного аналітика Владислава Дзівідзіньського, така доля може спіткати й інші підприємства, які будуть окуповані рф.

“Я згоден із думкою, що така доля може чекати на всіх, бо є завдання просто запустити підприємства або для того, щоб отримувати результати діяльності того чи іншого підприємства залежно від його спеціалізації, або ж для того, щоб на даній території продовжувалась життєдіяльність під контролем рф, абсолютно не думаючи про наслідки і не турбуючись про населення, екологію, природу і все решта”, - пояснив він.

Політичний аналітик підкреслив, що тепер треба чекати офіційних заяв не лише від представників військово-цивільних адміністрацій, а й він безпосередньо керівників підприємств.

“Було б дуже логічним зараз, крім обов’язкових заяв представників військо-цивільних адміністрацій, чекати заяв безпосередньо керівників, які добре знають підприємство, технічних спеціалістів, які розуміються на тематиці. І найголовніше - я особисто чекаю заяви власника Фірташа, бо це було б доречним стосовно того як власник бачить розвиток подій. Зважаючи на його вплив як в Україні, попри неоднозначне ставлення до нього, він має висловитися. Це було б доречним і правильним”, - резюмував Дзівідзіньський.

Нагадаємо

Дмитро Фірташ (який перебуває під санкціями, запровадженими РНБО) - голова директорів Group DF . Це диверсифікована міжнародна група компаній, яка об'єднує активи у сфері хімічної промисловості, енергетичній інфраструктурі. Основними напрямками діяльності групи є азотний, титановий, газовий та банківський бізнеси.

Раніше за повідомленнями ЗМІ, Фірташ міг співпрацювати з російським бізнесменом Аркадієм Ротенбергом, який у 2011 році купив російську компанію “Міндобрива”, більш ніж 75% продукції якої раніше йшло на експорт, половина з якого постачалася по трубі “Тольятті-Одеса”.

Свого часу Ротенберг навіть планував придбати Одеський припортовий завод для диверсифікації інвестиційних вкладень, повідомляли ЗМІ.

Аміак з Росоші постачали підприємствам Фірташа в Україні за заниженими цінами, що давало можливість випускати міндобрива за конкурентними цінами. Усі ці схеми, підкріплені кредитними лініями банків рф, сприяли подальшому зміцненню російського бізнесу в Україні.

Наразі ж, маючи у своєму активі підприємство з виробництва безшовних труб та підприємство з виробництва аміаку, яке зв’язано з аміакопроводом “Тольятті-Одеса”, Ротенберг може стати одним із зацікавлених в окупації України бізнесменів рф, бо у такому випадку він може отримати безпосередній доступ до транзиту, а надалі - придбати ОПЗ та реконструювати його потужностями свої компанії.

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