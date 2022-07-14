Окупанти змушують мешканців Сєвєродонецька виходити працювати на завод “Азот”

Деталі

Повідомляється, що днями рашисти у пропагандистських ЗМІ заявили про свої плани відновити діяльність «Сєвєродонецького «Азоту». У свою чергу Group DF, до складу якого входить завод, заявили, що це вкрай небезпечно через значні руйнації на території комбінату, та неможливо без належних спеціалістів.

Гайдай пояснив, що внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено обидва цехи аміаку 1-А та 1-Б, цех азотної кислоти. Постраждала практично вся інфраструктура підприємства – системи водопостачання та водоочищення, система енергозабезпечення, логістичне та залізничне господарство (пошкоджено залізничне полотно, склад, вузли перевантаження), зруйновано два сховища метанолу, пошкоджено чотири сховища КАС.

Система електропостачання заводу повністю зруйнована. Завод не може отримувати електороенергію ані від «Луганського енергетичного об’єднання» (пошкоджено опори та силові трансформатори у пунктах Лисичанська-110, Ювілейна, Щастя), ані від підстанції Кремінська 500 кВ (станцію розбито).

Руйнування системи очищення стічних вод «Азоту» (цех водопостачання) завдало б значних збитків Сєвєродонецьку. До війни підприємство забезпечувало очищення 100% стічних вод міста.

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“Орки вже розшукують в окупованому місті працівників «Азоту» та запрошують на роботу, розповідають байки, що повернуть хімзавод до життя. Це неможливо. Вони умисно наражають людей на небезпеку. Спроба запустити виробництво з порушенням базових правил безпеки може призвести до жертв та техногенної катастрофи для всього регіону. Масштабні руйнування на заводі не сумісні з його безпечною діяльністю”, – наголосив Гайдай.

Доповнення

Раніше Гайдай повідомив, що на захоплений загарбниками Сєвєродонецьк насувається гуманітарна катастрофа.