Оккупанты заставляют жителей Северодонецка выходить работать на завод "Азот"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Российские оккупанты заставляют жителей Северодонецка выходить работать на завод “Азот”. Запуск завода может привести к техногенной катастрофе, сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает УНН.
Детали
Сообщается, что на днях рашисты в пропагандистских СМИ заявили о своих планах возобновить деятельность «Северодонецкого «Азота». В свою очередь Group DF, в состав которого входит завод, заявили, что это крайне опасно из-за значительных разрушений на территории комбината, и невозможно без надлежащих специалистов.
Гайдай пояснил, что в результате вражеских обстрелов повреждены оба цеха аммиака 1-А и 1-Б, цех азотной кислоты. Пострадала практически вся инфраструктура предприятия – системы водоснабжения и водоочистки, система энергообеспечения, логистическое и железнодорожное хозяйство (повреждены железнодорожное полотно, склад, узлы перегрузки), разрушены два хранилища метанола, повреждены четыре хранилища КАС.
Система электроснабжения завода полностью разрушена. Завод не может получать электороэнергию ни от «Луганского энергетического объединения» (повреждены опоры и силовые трансформаторы в пунктах Лисичанская-110, Юбилейная, Счастье), ни от подстанции Кременская 500 кВ (станция разбита).
Разрушение системы очистки сточных вод «Азота» (цех водоснабжения) нанесло бы значительный ущерб Северодонецку. До войны предприятие обеспечивало очистку 100% сточных вод города.
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“Орки уже разыскивают в оккупированном городе работников «Азота» и приглашают на работу, рассказывают байки, что вернут химзавод к жизни. Это невозможно. Они умышленно подвергают людей опасности. Попытка запустить производство с нарушением базовых правил безопасности может привести к жертвам и техногенной катастрофе для всего региона. Масштабные разрушения на заводе не совместимы с его безопасной деятельностью”, – подчеркнул Гайдай.
Дополнение
Ранее Гайдай сообщил, что на захваченный захватчиками Северодонецк надвигается гуманитарная катастрофа.