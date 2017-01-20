Своими действиями Н.Савченко пропагандирует Кремль - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Своими действиями народный депутат Надежда Савченко активирует темы обсуждения выгодные Кремлю и делает возможным избежать Россией ответственности за агрессию против Украины. Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук, передает УНН.
"Мы категорически осуждаем ее поведение, потому что она порочит репутацию народного депутата Украины. Она выводит на уровень переговоров парламентария Украины и представителей фейковых группировок "ЛНР" и "ДНР", которые являются куклами Кремля. Таким образом она делает возможным избежать Россией ответственности за ту агрессию, которая она развернула против Украины. Она активирует обсуждения тех тезисов, которые активно пропагандирует Кремль, о том, что Россия якобы не касающаяся всех процессов, которые сейчас происходят в Украине, что это желание "народных республик" отделиться от Украины, что это гражданская война в Украине ", - заявил А .Тетерук.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Н.Савченко заявила о договоренности с боевиками обмена заложниками 226 на 52
Напомним, комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Раде исключить Н.Савченко из своего состава. Также Н.Савченко обвинили в госизмене.
Н.Савченко заявила, что решение комитета по вопросам нацбезопасности и обороны незаконное.
Ранее Н.Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев, которых удерживают на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хотят получить "ДНР / ЛНР". Впоследствии нардеп откорректировала списки.
В СБУ заявили, что публикация Н.Савченко список заложников является нарушением законодательства.
При этом Н.Савченко заявила, что закон не нарушала и не признает обвинений в госизмене.
Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что действия Н.Савченко ей не на пользу.