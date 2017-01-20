Своїми діями Н.Савченко пропагує Кремль – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Своїми діями народний депутат Надія Савченко активує тем обговорення вигідних Кремлю і робить можливим уникнення Росією відповідальності за агресію проти України. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив народний депутат від “Народного фронту” Андрій Тетерук, передає УНН.
“Ми категорично засуджуємо її поведінку, тому що вона паплюжить репутацію народного депутата України. Вона виводить на рівень перемовин парламентаря України і представників фейкових угрупувань „ЛНР“ та „ДНР“, які є ляльками Кремля. Таким чином вона робить можливим уникнення Росією відповідальності за ту агресію, яка вона розгорнула проти України. Вона активує обговорення тих тез, які активно пропагує Кремль, про те що Росія нібито не дотична до всіх процесів, які зараз відбуваються в Україні, що це бажання „народних республік“ відокремитися від України, що це громадянська війна в Україні,” — заявив А.Тетерук.
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Нагадаємо, комітет ВР з питань нацбезпеки і оборони рекомендував Раді виключити Н.Савченко зі свого складу. Також Н.Савченко звинуватили у держзраді.
Н.Савченко заявила, що рішення комітету з питань нацбезпеки і оборони незаконне.
Раніше Н.Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хочуть отримати “ДНР/ЛНР”. Згодом нардеп відкоригувала списки.
У СБУ заявили, що публікація Н.Савченко списку заручників є порушенням законодавства.
При цьому Н.Савченко заявила, що закон не порушувала і не визнає звинувачень щодо держзради.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що дії Н.Савченко їй не на користь.