Свобода информации - это основное право: Франция осудила Россию из-за запрета Deutsche Welle
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Франция осудила Россию за запрет вещания немецкой медиа-компании Deutsche Welle на территории РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
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"Свобода информации - это основное право, которое следует защищать везде, и для Франции оно имеет фундаментальное значение. Право на свободное выражение мнения и свободу прессы действует везде, в России или других частях мира", - говорится в заявлении французского Министерства иностранных дел, опубликованном вечером в пятницу, 4 февраля.
Франция выразила солидарность к Германии и сотрудникам Московского бюро DW, которое было закрыто по решению властей Федерации "без каких-либо правовых оснований".
Напомним
3 Февраля Москва запретила вещание Deutsche Welle (DW) и пригрозила лишить аккредитации её российских корреспондентов. Москва также намерена включить DW в список СМИ - "иностранных агентов". Сделано это в ответ на запрет спутниковой и онлайн-трансляции российского телеканала RT DE в Германии.