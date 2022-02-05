Свобода інформації - це основне право: Франція осудила Росію через заборону Deutsche Welle
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Франція засудила Росію за заборону мовлення німецької медіа-компанії Deutsche Welle на території РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
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"Свобода інформації - це основне право, яке слід захищати скрізь, і для Франції воно має фундаментальне значення. Право на вільне вираження думки та свободу преси діє скрізь, у Росії або інших частинах світу", - йдеться у заяві французького Міністерства закордонних справ, опублікованій увечері у п'ятницю, 4 лютого.
Франція висловила солідарність до Німеччини та співробітників московського бюро DW, яке було закрито за рішенням влади федерації "без будь-яких правових підстав".
Нагадаємо
3 лютого Москва заборонила мовлення Deutsche Welle (DW) і пригрозила позбавити акредитації її російських кореспондентів. Москва також має намір включити DW до списку ЗМІ - "іноземних агентів". Зроблено це у відповідь на заборону супутникової та онлайн-трансляції російського телеканалу RT DE у Німеччині.