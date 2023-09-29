Всемирный банк застраховал от военных рисков первые инвестпроекты в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Международное агентство по гарантированию инвестиций Всемирного банка предоставило первые инвестиционные гарантии для частных инвесторов в Украину. Об этом сообщили в Министерстве экономики, передает УНН.
Детали
Среди заключенных сделок - страхование на сумму до 9,1 миллиона долларов для проекта M10 Industrial Park во Львове.
Гарантия на осуществленную инвестицию и привлеченное финансирование для строительства и эксплуатации складского комплекса и сопутствующей инфраструктуры в промышленном парке M10.
Страхование покрывает военные риски в течение 10 лет.
Детали
Сообщается, что застрахованный MIGA проект будет способствовать поддержке экономического роста Украины, созданию новых рабочих мест и налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.
Также проект получит сертификацию "зеленого строительства”, что позволит создать новую индустриальную и логистическую инфраструктуру, складские площади и будет способствовать экономическому развитию региона во время войны и восстановлению страны после победы.
Цитата
"Гарантии, предоставленные MIGA, являются позитивным сигналом для новых потенциальных инвесторов, которые рассматривают возможности инвестирования в Украину. Этот шаг открывает возможности развития бизнеса и создания цепочек производства в различных регионах Украины. Мы продолжаем поддерживать и способствовать программам страхования военных рисков для частного сектора в Украине и верим, что в тесном сотрудничестве с донорами и международным финансовым сообществом много украинских и иностранных компаний смогут подавать заявки и получать новые гарантии", - отмечала министр экономики Юлия Свириденко.
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