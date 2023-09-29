Світовий банк застрахував від воєнних ризиків перші інвестпроєкти в Україні

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Серед укладених угод - страхування на суму до 9,1 мільйона доларів для проєкту M10 Industrial Park у Львові.

Гарантія на здійснену інвестицію та залучене фінансування для будівництва та експлуатації складського комплексу та супутньої інфраструктури в промисловому парку M10.

Страхування покриває воєнні ризики впродовж 10 років.

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Повідомляється, що застрахований MIGA проєкт сприятиме підтримці економічного зростання України, створенню нових робочих місць та податкових надходжень до бюджетів різних рівнів.

Також проєкт отримає сертифікацію "зеленого будівництва”, що дозволить створити нову індустріальну та логістичну інфраструктуру, складські площі і сприятиме економічному розвитку регіону під час війни й відновленню країни після перемоги.

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"Гарантії, надані MIGA, є позитивним сигналом для нових потенційних інвесторів, які розглядають можливості інвестування в Україну. Цей крок відкриває можливості розвитку бізнесу та створення ланцюгів виробництва в різних регіонах України. Ми продовжуємо підтримувати та сприяти програмам страхування воєнних ризиків для приватного сектору в Україні і віримо, що в тісній співпраці з донорами та міжнародною фінансовою спільнотою багато українських та іноземних компаній зможуть подавати заявки та отримувати нові гарантії", - зазначала міністр економіки Юлія Свириденко.

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