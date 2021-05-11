Всемирный банк предоставит Украине кредит на 90 млн долларов для вакцинации от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Всемирный банк (ВБ) одобрил предоставление Украине займа на 90 млн долларов, для активизации реагирования украинской системы здравоохранения на распространение коронавируса, в частности, повысить скорость вакцинации населения. Об этом сообщили в пресс служба ВБ, передает УНН.
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“Эти новые кредитные средства помогут Украине приобрести вакцины и провести вакцинацию, в частности, благодаря (но не только) глобальной инициативе COVAX. Украина уже начала вакцинацию приоритетных групп населения, но важнейшей целью на этом этапе является ускорение темпов вакцинации, с сохранением внимания на людях, находящихся в группах высокого риска инфицирования и тех, кто, вероятнее всего, будет иметь осложнения, связанные с COVID-19” , - заявил региональный директор банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи.
Детали
Отмечается, что кредитные средства будут предоставлены в рамках проекта “Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине”.
Добавляется, что проект направлен на помощь стране не только в закупке вакцин против COVID-19, но и в совершенствовании инфраструктуры для хранения и транспортировки вакцин и тому подобное.
Ранее
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что основные поставки в Украину вакцины от COVID-19 производства Pfizer начнутся с июля.