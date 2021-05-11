Світовий банк надасть Україні позику на 90 млн доларів задля вакцинації від коронавірусу

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“Ці нові кредитні кошти допоможуть Україні придбати вакцини та провести вакцинацію, зокрема, завдяки (але не тільки) глобальній ініціативі COVAX. Україна вже розпочала вакцинацію пріоритетних груп населення, але найважливішою метою на цьому етапі є прискорення темпів вакцинації, зі збереженням уваги на людях, що знаходяться у групах високого ризику інфікування та тих, хто, наіімовірніше, матиме ускладнення, пов’язані з COVID-19”, — заявив регіональний директор банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі.

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Зазначається, що кредитні кошти будуть надані в рамках проєкту “Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні”.

Додається, що проєкт спрямований на допомогу країні не тільки у закупівлі вакцин проти COVID-19, а й у вдосконаленні інфраструктури для зберігання і транспортування вакцин тощо.

Раніше

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що основні поставки в Україну вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer почнуться з липня.