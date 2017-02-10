Мировые знаменитости посетили New York Fashion Week: Fall 2017
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Голливудские актеры, режиссеры и музыканты посетили Неделю моды в Нью-Йорке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsday.
В частности, на показах именитых дизайнеров были актрисы Скарлетт Йоханссон, Диана Крюгер, а также Пэрис Хилтон, итальянский модельер Донателла Версаче, бывшая топ-модель Наоми Кэмпбелл, актер Джереми Пивен, режиссер Пол Хаггис, певица Элли Голдинг и другие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нью-Йорке стартовала неделя моды
Неделя моды в Нью-Йорке пройдет с 9 по 16 февраля 2017 года.