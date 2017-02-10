Мировые знаменитости посетили New York Fashion Week: Fall 2017

В частности, на показах именитых дизайнеров были актрисы Скарлетт Йоханссон, Диана Крюгер, а также Пэрис Хилтон, итальянский модельер Донателла Версаче, бывшая топ-модель Наоми Кэмпбелл, актер Джереми Пивен, режиссер Пол Хаггис, певица Элли Голдинг и другие.

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Неделя моды в Нью-Йорке пройдет с 9 по 16 февраля 2017 года.