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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 41998 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Світові знаменитості відвідали New York Fashion Week: Fall 2017

Київ • УНН

 • 23825 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Голлівудські актори, режисери та музиканти відвідали Тиждень моди у Нью-Йорку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsday.

Світові знаменитості відвідали New York Fashion Week: Fall 2017

Зокрема, на показах іменитих дизайнерів були акторки Скарлет Йохансон, Діана Крюгер, а також Періс Хілтон, італійський модельєр Донателла Версаче, колишня топ-модель Наомі Кемпбел, актор Джеремі Півен, режисер Пол Хаггіс, співачка Еллі Голдінг та інші.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Нью-Йорку стартував тиждень моди

Тиждень моди у Нью-Йорку триватиме з 9 до 16 лютого 2017 року.

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