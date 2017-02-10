Світові знаменитості відвідали New York Fashion Week: Fall 2017

Зокрема, на показах іменитих дизайнерів були акторки Скарлет Йохансон, Діана Крюгер, а також Періс Хілтон, італійський модельєр Донателла Версаче, колишня топ-модель Наомі Кемпбел, актор Джеремі Півен, режисер Пол Хаггіс, співачка Еллі Голдінг та інші.

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Тиждень моди у Нью-Йорку триватиме з 9 до 16 лютого 2017 року.