Мировые цены на нефть выросли
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в четверг утром выросли в цене до 60,82 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:15, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,31%.
При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 51,83 доллара за баррель, прибавив 0,29%.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.