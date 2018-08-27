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Мировые цены на нефть снизились

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в понедельник утром упали в цене до 75,79 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Мировые цены на нефть снизились

По данным издания по состоянию на 7:53, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,04%.

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При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 68,67 доллара за баррель, потеряв 0,07%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.

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