Світові ціни на нафту знизилися
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у понеділок зранку впали в ціні до 75,79 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:53, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,04%.
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При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 68,67 долара за барель, втративши 0,07%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.