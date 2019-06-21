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Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Киев • УНН

 • 12698 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в пятницу утром упали в цене до 64,38 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,11%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,65 доллара за баррель, прибавив 5,38%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

Украинские Национальные Новости

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