Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у п'ятницю зранку впали в ціні до 64,38 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:04, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,11%.
При цьому ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 56,65 долара за барель, додавши 5,38%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.