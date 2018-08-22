Мировые цены на нефть продолжили рост
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в среду утром выросли в цене до 72,89 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:56, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысились на 0,36%.
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При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 66,14 доллара за баррель, прибавив 0,46%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.