Світові ціни на нафту продовжили зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у середу зранку зросли в ціні до 72,89 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:56, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent підвищилися на 0,36%.
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При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 66,14 долара за барель, додавши 0,46%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.