Мировые цены на нефть повысились
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в понедельник утром выросли в цене до 65,51 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,48%.
При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 57,84 доллара за баррель, прибавив 0,71%.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.