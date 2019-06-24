Світові ціни на нафту підвищилися
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у понеділок зранку зросли в ціні до 65,51 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:06, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,48%.
При цьому ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 57,84 долара за барель, додавши 0,71%.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.