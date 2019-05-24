Мировые цены на нефть повысились
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в пятницу утром выросли в цене до 68,59 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,22%.
При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 58,60 доллара за баррель, прибавив 1,19%.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.