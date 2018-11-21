Мировые цены на нефть повысились
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в среду утром выросли в цене до 63,29 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,22%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,17 доллара за баррель, прибавив 1,38%.
Накануне цена нефти Brent упала ниже 62 долларов впервые с 14 февраля.
Добавим, 12 ноября крупные производители нефти на саммите в Абу-Даби признали, что может понадобиться сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.
Позже Reuters сообщило об инициативе сокращения производства примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2019 году. Это объяснили необходимостью предотвратить избыток на рынке, который может привести к снижению цен.
Напомним, ранее МВФ спрогнозировал рост цен на нефть в 2018 году.
Как сообщал УНН, недавний стремительный рост цен на нефть является одним из факторов, которые повлияют на потребительскую инфляцию в Украине в следующем году.