Світові ціни на нафту підвищилися
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у середу зранку зросли в ціні до 63,29 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:00, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,22%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 54,17 долара за барель, додавши 1,38%.
Напередодні ціна нафти Brent впала нижче 62 доларів уперше з 14 лютого.
Додамо, 12 листопада великі виробники нафти на саміті в Абу-Дабі визнали, що може знадобитися скорочення видобутку на 1 мільйон барелів за добу.
Згодом Reuters повідомило про ініціативу скорочення виробництва приблизно на 1,4 мільйона барелів за добу у 2019 році. Це пояснили необхідністю запобігти надлишку на ринку, який може привести до зниження цін.
Нагадаємо, раніше МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.
Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні наступного року.