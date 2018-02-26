Свитолина сохранила звание четвертой ракетки мира
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В обновленном рейтинге WTA произошли некоторые изменения в десятке лучших, а также перестановки среди украинских теннисисток, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Первый номер Украины Элина Свитолина, как и неделю назад, занимает 4-е место - 5480 очков. Леся Цуренко добавила две позиции и вернулась в топ-40, заняв 40-е место - 1260 пунктов. Она на одну ступень опережает россиянку Марию Шарапову.
Рекордное в карьере место сохранила Екатерина Козлова - 62, при этом Екатерина Бондаренко потеряла шесть ступеней - 84-я.
Трое украинок разместились во второй сотне - Ангелина Калинина осталась 160-й, Даяна Ястремская поднялась на одну строку - 166-я, а Марта Костюк добавила две позиции - 185-я.
Стоит отметить, что статус первой ракетки мира потеряла датчанка Каролин Возняцки. На ее место перебралась румынка Симона Халеп.
Добавим, что наибольший рывок в топ-100 продемонстрировала бельгийка Элисон Ван Уйтвенк (30) - 50-я.
Как сообщал УНН, украинская теннисистка Элина Свитолина победила на турнире в Дубае, одолев в финале россиянку Дарью Касаткину.