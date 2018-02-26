Світоліна зберегла звання четвертої ракетки світу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. В оновленому рейтингу WTA відбулися деякі зміни в десятці кращих, а також перестановки серед українських тенісисток, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.

Перший номер України Еліна Світоліна, як і тиждень тому, посідає 4-те місце – 5480 очок. Леся Цуренко додала дві позиції і повернулася в топ-40, зайнявши 40-е місце – 1260 пунктів. Вона на одну сходинку випереджає росіянку Марію Шарапову.

Рекордне в кар'єрі місце зберегла Катерина Козлова – 62, натомість Катерина Бондаренко втратила шість сходинок – 84-та.

Троє українок розмістилися у другій сотні – Ангеліна Калініна залишилась 160-ю, Даяна Ястремська додала рядок – 166-а, а Марта Костюк додала дві позиції – 185-а.

Варто відзначити, що статус першої ракетки світу втратила датчанка Каролін Возняцкі. На її місце перебралася румунка Сімона Халеп.

Додамо, що найбільший ривок в топ-100 продемонструвала бельгійка Елісон Ван Уйтвенк (+30) - 50-та.

Як повідомляв УНН, українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла на турнірі в Дубаї, здолавши у фіналі росіянку Дарину Касаткіну.

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