Свитолина получила седьмое подряд поражение от чешской теннисистки Квитовой

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68882 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84768 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 87500 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109152 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100936 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104790 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111751 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117111 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122883 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134401 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Свитолина получила седьмое подряд поражение от чешской теннисистки Квитовой

Свитолина получила седьмое подряд поражение от чешской теннисистки Квитовой

Киев  •  УНН

 • 9667 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В третьем круге теннисных соревнований категории WTA Premier 5 в Дохе (Катар) Элина Свитолина сошлась на корте с чешкой Петрой Квитовой, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

21-я ракетка мира Квитова (16 сеяная) была одной из самых опасных соперниц для Свитолиной и на этот раз также подтвердила данный статус - 4:6, 5:7.

Стоит отметить, что в их первом матче, состоявшемся в Цинциннати в 2014 году уроженка города Одесса в двух сетах разобралась с чешской теннисисткой - 6:2; 7:6 (7:2). Но потом были еще шесть встреч, в которых Свитолина выиграла у соперницы лишь один сет. Сначала Квитова взяла реванш в том же 2014-м в Ухане, в 2015-м выиграла в Дубае, в 2018-м брала верх на Олимпиаде в Рио, Открытом чемпионате США, снова в Ухане и в Чжухае.

Заметим, что в четвертьфинале Квитовой будет противостоять 10-я ракетка мира немка Юлия Гёргес.

Вашему вниманию расписание других пар 1/4 финала:

Возняцки (1 сеяная) - Кербер (8)

Гарсия (7) - Мугуруса (4)

Беллис - Халеп (2).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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