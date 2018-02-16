Свитолина получила седьмое подряд поражение от чешской теннисистки Квитовой

21-я ракетка мира Квитова (16 сеяная) была одной из самых опасных соперниц для Свитолиной и на этот раз также подтвердила данный статус - 4:6, 5:7.

Стоит отметить, что в их первом матче, состоявшемся в Цинциннати в 2014 году уроженка города Одесса в двух сетах разобралась с чешской теннисисткой - 6:2; 7:6 (7:2). Но потом были еще шесть встреч, в которых Свитолина выиграла у соперницы лишь один сет. Сначала Квитова взяла реванш в том же 2014-м в Ухане, в 2015-м выиграла в Дубае, в 2018-м брала верх на Олимпиаде в Рио, Открытом чемпионате США, снова в Ухане и в Чжухае.

Заметим, что в четвертьфинале Квитовой будет противостоять 10-я ракетка мира немка Юлия Гёргес.

Вашему вниманию расписание других пар 1/4 финала:

Возняцки (1 сеяная) - Кербер (8)

Гарсия (7) - Мугуруса (4)

Беллис - Халеп (2).