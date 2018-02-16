Світоліна зазнала сьомої поспіль поразки від чеської тенісистки Квітової
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. В третьому колі тенісних змагань категорії WTA Premier 5 у Досі (Катар) Еліна Світоліна зійшлася на корті з чешкою Петрою Квітовою, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
21-ша ракетка світу Квітова (16 сіяна) була однією з самих небезпечних суперниць для Світоліної і на цей раз також підтвердила даний статус - 4:6, 5:7.
Варто відзначити, що в їхньому першому матчі, що відбувся в Цинциннаті в 2014 році уродженка міста Одеса в двох сетах розібралася з чеською тенісисткою – 6:2; 7:6 (7:2). Але потім були ще шість зустрічей, в яких Світоліна виграла у суперниці лише один сет. Спочатку Квітова взяла реванш в тому ж 2014-му в Ухані, в 2015-му виграла в Дубаї, в 2018-му брала гору на Олімпіаді в Ріо, Відкритому чемпіонаті США, знову в Ухані й у Чжухаї.
Зауважимо, що в чвертьфіналі Квітовій протистоятиме 10-та ракетка світу німкеня Юлія Гьоргес.
До вашої уваги розклад інших пар 1/4 фіналу:
Возняцкі (1 сіяна) – Кербер (8)
Гарсія (7) – Мугуруса (4)
Белліс – Халеп (2).