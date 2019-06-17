Свитолина потерпела поражение от россиянки на старте турнира в Бирмингеме
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Первая ракетка Украины провела стартовый поединок на турнире "Премьер" в Бирмингеме (Великобритания), передает УНН.
В матче первого круга украинка, посеянная под четвертым номером, в упорной борьбе уступила Маргарите Гаспарян из России - 3:6, 6:3, 4:6.
На счету Свитолины 2 эйса при 5 двойных ошибках и реализовала 5 из 12 брейкпойнтив против 6 из 12 у россиянки.
Добавим, что на турнире также сыграют Даяна Ястремская и Леся Цуренко.