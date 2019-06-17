Світоліна зазнала поразки від росіянки на старті турніру в Бірмінгемі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Перша ракетка України провела стартовий поєдинок на турнірі "Прем'єр" в Бірмінгемі (Велика Британія), передає УНН.
У матчі першого кола українка, посіяна під четвертим номером, у впертій боротьбі поступилася Маргариті Гаспарян з Росії – 3:6, 6:3, 4:6.
На рахунку Світоліної 2 ейси при 5 подвійних помилках і реалізувала 5 із 12 брейкпойнтів проти 6 із 12 у росіянки.
Додамо, що на турнірі також зіграють Даяна Ястремська та Леся Цуренко.