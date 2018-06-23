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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 110989 просмотра

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8 марта, 13:20 • 143164 просмотра

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Свитолина второй раз за месяц уступила румынской теннисистке Бузарнеску

Свитолина второй раз за месяц уступила румынской теннисистке Бузарнеску

Киев  •  УНН

 • 9655 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Последняя украинка Элина Свитолина закончила борьбу за трофей травяного турнира в Бирмингеме (Великобритания), сообщает УНН.

Вторая сеяная не смогла сломить сопротивление 30-й ракетки соревнований румынки Михаэлы Бузарнеску — 3:6, 2:6.

За 1 час и 13 минут украинка совершила 2 эйса против 3-х у румынки, допустила 4 двойных ошибок (ни в Бузарнеску) и не реализовала ни одного с 3-х брейкпойнтов, против 4/6 в оппонентки.

Отметим, что в полуфинале обидчице нашей теннисистки противостоять Петра Квитова (4 сеяная). В другой баталии сойдутся Стрицова и Рыбарикова.

Напомним, что в начале июня Свитолина также проигрывала Бузарнеску — в третьем круге “Ролан Гаррос”.

Украинские Национальные Новости

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