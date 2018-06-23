Світоліна вдруге за місяць поступилася румунській тенісистці Бузарнеску

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Остання українка Еліна Світоліна закінчила боротьбу за трофей трав’яного турніру в Бірмінгемі (Велика Британія), повідомляє УНН.

Друга сіяна не змогла зломити опір 30-ї ракетки змагань румунки Міхаели Бузарнеску — 3:6, 2:6.

За 1 годину та 13 хвилин українка здійснила 2 ейси проти 3-х у румунки, припустилася 4 подвійних помилок (жодної у Бузарнеску) і не реалізувала жодного з 3-х брейкпойнтів, проти 4/6 в опонентки.

Зазначимо, що у півфіналі кривдниці нашої тенісистки протистоятиме Петра Квітова (4 сіяна). В іншій баталії зійдуться Стрицова і Рибарікова.

Нагадаємо, що на початку червня Світоліна також програвала Бузарнеску — в третьому колі “Ролан Гаррос”.

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