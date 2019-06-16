Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали соперниц на "Премьере" в Бирмингеме

Элина Свитолина получила четвертый номер посева и в первом круге встретится с россиянкой Маргаритой Гаспарян (63 в мире).

Леся Цуренко (32) в первом матче сыграет с американкой Дженнифер Брэйди (80), Даяна Ястремская (35) на старте турнира сыграет против восьмой сеяной Юлии Гёргес (19 в мире) из Германии.



Заметим, что Свитолина в пятый раз выступит в Бирмингеме - в прошлом сезоне она показала свой лучший результат, дойдя до четвертьфинала, как и Цуренко.



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Добавим, турнир под названием "Nature Valley Classic" с призовым фондом около 1 млн. долл. пройдет с 17 по 23 июня.