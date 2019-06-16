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Світоліна, Цуренко і Ястремська дізналися суперниць на "Прем'єрі" в Бірмінгемі

Київ • УНН

 • 9032 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Відбулося жеребкування трав'яного турніру WTA Premier в Бірмінгемі за підсумками якого визначились перші опонентки українських тенісисток, повідомляє УНН з посиланням на WTA.

Світоліна, Цуренко і Ястремська дізналися суперниць на "Прем'єрі" в Бірмінгемі

Еліна Світоліна отримала четвертий номер посіву і в першому колі зустрінеться з росіянкою Маргаритою Гаспарян (63 у світі).
Леся Цуренко (32) в першому матчі зіграє з американкою Дженніфер Брейді (80), Даяна Ястремська (35) на старті турніру зіграє проти восьмий сіяної Юлії Гьоргес (19 у світі) з Німеччини.

Зауважимо, що Світоліна в п'ятий раз виступить в Бірмінгемі - в минулому сезоні вона показала свій кращий результат, дійшовши до чвертьфіналу, як і Цуренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світоліна та Костюк здійснили ривок у рейтингу WTA

Додамо, турнір під назвою "Nature Valley Classic" з призовим фондом близько 1 млн. дол. пройде з 17 по 23 червня.

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