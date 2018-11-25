Свитолина встретилась с титулованными боксерами Джошуа и Хэйем
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Первая ракетка Украины по теннису Элина Свитолина с помощью Instagram порадовала спортивных болельщиков встречами с чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа, и бывшим чемпионом мира Дэвидом Хэйем, сообщает УНН.
Четвертая ракетка мира вместе с Хэйем выложила фото на котором они находятся в спортивном зале.
"Получила несколько советов в этот вечер от Дэвида Хэя", - говорится в записи украинки.
На другом фото вместе с Свитолиной оказался обидчик Владимира Кличко - Джошуа.
Как сообщал УНН, поединок Свитолиной попал в топ-5 сенсационных побед сезона.
Добавим, что первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина была выбрана игроком октября по итогам голосования любителей тенниса на официальном сайте WTA.
Напомним, что Хэй назвал Усика лучшим боксером мира после победы Украинской над Беллью.