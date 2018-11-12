Хей похвалив Беллью і назвав Усика кращим боксером світу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Колишній чемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях британець Девід Хей прокоментував результат бою Усик — Беллью та охарактеризував виступ обох бійців, інформує УНН із посиланням на iFL TV в Youtube.
На думку британця його співвітчизник провів гарний виступ попри поразку нокаутом.
“Тоні видав чудовий бій, він був гострим, я не бачив такого Тоні раніше, навіть якщо брати до уваги наші з ним поєдинки. Йому нема чого соромитися. Він провів хороший бій, але він бився з найкращим боксером в світі. Я вірив в Тоні, але, на жаль, в боксі не завжди красиві фінали. Я сказав йому, що він зробив все, що міг, що він відмінно бився. Але Усик вважається одним з найкращих боксерів світу тому, що кого ви проти нього не поставте — він знайде можливість перемогти”, — розповів Хей.
Також колишній боксер вважає, що Беллью вдалося гарно підтискати українця на протязі поєдинку: “ніколи раніше я не бачив, щоб хтось так підтискав Усика, щоб хтось так часто потрапляв по ньому”.
Нагадаємо, що Беллью завершив кар’єру після поразки нокаутом від Усика.