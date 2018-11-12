Хэй похвалил Беллью и назвал Усика лучшим боксером мира

По мнению британца его соотечественник провел хорошее выступление несмотря на поражение нокаутом.

“Тони выдал великолепный бой, он был острым, я не видел такого Тони раньше, даже если принимать во внимание наши с ним поединки. Ему нечего стыдиться. Он провел хороший бой, но он дрался с лучшим боксером в мире. Я верил в Тони, но, к сожалению, в боксе не всегда красивые финалы. Я сказал ему, что он сделал все, что мог, что он отлично дрался. Но Усик считается одним из лучших боксеров мира потому, что кого бы вы против него не поставите — он найдет возможность победить”, — рассказал Хэй.

Также бывший боксер считает, что Беллью удалось хорошо поджимать Украинский на протяжении поединка: “никогда раньше я не видел, чтобы кто-то так поджимало Усика, чтобы кто-то так часто попадал по нему”.

Напомним, что Беллью завершил карьеру после поражения нокаутом от Усика.