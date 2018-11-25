Світоліна зустрілася із титулованими боксерами Джошуа і Хейєм
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Перша ракетка України з тенісу Еліна Світоліна за допомогою Instagram порадувала спортивних уболівальників зустрічами із чемпіоном світу з боксу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа, та колишнім чемпіоном світу Девідом Хейєм, повідомляє УНН.
Четверта ракетка світу разом із Хейєм виклала фото на якому вони знаходяться в спортивній залі.
"Отримала кілька порад цього вечора від Девіда Хея", - сказано в записі українки.
На іншому фото разом із Світоліною опинився кривдник Володимира Кличко – Ентоні Джошуа.
Як повідомляв УНН, поєдинок Світоліної потрапив до топ-5 сенсаційних перемог сезону.
Додамо, що перша ракетка України і четверта ракетка світу Еліна Світоліна була обрана гравцем жовтня за підсумками голосуванням любителів тенісу на офіційному сайті WTA.
Нагадаємо, що Хей назвав Усика кращим боксером світу після перемоги українця над Беллью.