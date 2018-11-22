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Поєдинок Світоліної потрапив до топ-5 сенсаційних перемог сезону

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Еліна Світоліна відзначилася однією із найбільш сенсаційних перемог у жіночому тенісному турі 2018-го року, інформує УНН з посиланням на WTA.

Виграш Світоліної над датчанкою Кароліною Возняцкі дозволив вибити суперницю із Підсумкового турніру WTA, а самій пробитися до півфіналу, і згодом виграти трофей. Тоді українка тріумфувала в трьох сетах – 5:7, 7:5, 6:3. Таке досягнення потрапило на 2-ге місце серед найбільш неочікуваних результатів року.

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Примітно, що наразі сайт WTA ще не оприлюднив сенсацію року під номером один.

Відзначимо, що на третьому місці опинилася Наомі Осака із перемогою над Сереною Вільямс.

Нагадаємо, Світоліна стала найкращою тенісисткою світу у жовтні.

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