Поєдинок Світоліної потрапив до топ-5 сенсаційних перемог сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Еліна Світоліна відзначилася однією із найбільш сенсаційних перемог у жіночому тенісному турі 2018-го року, інформує УНН з посиланням на WTA.
Виграш Світоліної над датчанкою Кароліною Возняцкі дозволив вибити суперницю із Підсумкового турніру WTA, а самій пробитися до півфіналу, і згодом виграти трофей. Тоді українка тріумфувала в трьох сетах – 5:7, 7:5, 6:3. Таке досягнення потрапило на 2-ге місце серед найбільш неочікуваних результатів року.
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Примітно, що наразі сайт WTA ще не оприлюднив сенсацію року під номером один.
Відзначимо, що на третьому місці опинилася Наомі Осака із перемогою над Сереною Вільямс.
Нагадаємо, Світоліна стала найкращою тенісисткою світу у жовтні.