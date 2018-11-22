Поединок Свитолиной попал в топ-5 сенсационных побед сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Элина Свитолина отличилась одной из самых сенсационных побед в женском теннисном туре 2018 года, информирует УНН со ссылкой на WTA.
Победа Свитолиной над датчанкой Каролин Возняцки позволила выбить соперницу с Итогового турнира WTA, а самой пробиться в полуфинал, и впоследствии выиграть трофей. Тогда украинка победила в трех сетах - 5:7, 7:5, 6:3. Такое достижение попало на 2-е место среди самых неожиданных результатов года.
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Примечательно, что в настоящее время сайт WTA еще не обнародовал сенсацию года под номером один.
Отметим, что на третьем месте оказалась Наоми Осака с победой над Сереной Уильямс.
Напомним, Свитолина стала лучшей теннисисткой мира в октябре.