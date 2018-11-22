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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100863 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 106896 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127099 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145375 просмотра

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Поединок Свитолиной попал в топ-5 сенсационных побед сезона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Элина Свитолина отличилась одной из самых сенсационных побед в женском теннисном туре 2018 года, информирует УНН со ссылкой на WTA.

Победа Свитолиной над датчанкой Каролин Возняцки позволила выбить соперницу с Итогового турнира WTA, а самой пробиться в полуфинал, и впоследствии выиграть трофей. Тогда украинка победила в трех сетах - 5:7, 7:5, 6:3. Такое достижение попало на 2-е место среди самых неожиданных результатов года.

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Примечательно, что в настоящее время сайт WTA еще не обнародовал сенсацию года под номером один.

Отметим, что на третьем месте оказалась Наоми Осака с победой над Сереной Уильямс.

Напомним, Свитолина стала лучшей теннисисткой мира в октябре.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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