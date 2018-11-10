Світоліна стала найкращою тенісисткою світу у жовтні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Перша ракетка України і четверта ракетка світу Еліна Світоліна була обрана гравцем жовтня за підсумками голосуванням любителів тенісу на офіційному сайті WTA, передає УНН.
Серед інших претенденток на звання гравця жовтня були фіналістка Підсумкового чемпіонату Слоан Стівенс, чемпіонка турніру в Ухані Ірина Соболенко і переможниця змагань в Пекіні Каролін Возняцкі.
Примітно, що раніше українку двічі номінували на аналогічну номінацію в інші місяці, але тоді їй жодного разу не вдавалося перемогти.
Додамо також, найчастіше в цьому році тенісистками місяця визнавали Сімону Халеп, Наомі Осаку і Петру Квітову – по два рази.
Раніше Світоліна отримала звання "Заслужений майстер спорту України".