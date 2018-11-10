Свитолина стала лучшей теннисисткой мира в октябре
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина была выбрана игроком октября при итогам голосования любителей тенниса на официальном сайте WTA, передает УНН.
Среди других претенденток на звание игрока октября были финалистка итогового чемпионата Слоан Стивенс, чемпионка турнира в Ухане Ирина Соболенко и победительница соревнований в Пекине Каролин Возняцки.
Примечательно, что ранее украинку дважды номинировали на аналогичную номинацию в другие месяцы, но тогда ей ни разу не удавалось победить.
Добавим также, чаще всего в этом году теннисистками месяца признавали Симону Халеп, Наоми Осаку и Петру Квитову - по два раза.
Ранее Свитолина получила звание "Заслуженный мастер спорта Украины".